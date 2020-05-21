شركة تونسية تطور جهاز الكشف عن ارتداء قناع الوجه (فيديو)

طورت شركة ناشئة في تونس مؤخرا جهازا يتمكن من الكشف عن أي شخص لا يرتدي قناع الوجه.

والجهاز الذي طورته "Datavision" يمكن تثبيته في المرافق الصحية الخاصة والعامة والبنوك والمتاجر ومحلات السوبر ماركت، ويمكن توصيله أيضا بأنظمة المراقبة بالكاميرات في تلك الأماكن.

كما يمكن ربط الجهاز الجديد بالبوابات الأوتوماتيكية، ما يقيد أو يمنع الأفراد الذين لا يضعون أقنعة الوجه، ويهملون تدابير الوقاية والإجراءات الصحية التي اتخذتها البلاد، من الدخول إلى أي مكان.

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية تشجع ابتكار أجهزة جديدة للمساعدة على مكافحة جائحة "كوفيد-19".

المصدر: RT