 
مباشر

شركة تونسية تطور جهاز الكشف عن ارتداء قناع الوجه (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

شركة تونسية تطور جهاز الكشف عن ارتداء قناع الوجه (فيديو)
RT / Screenshot Youtube Datavision Channel
شركة تونسية تطور جهاز الكشف عن ارتداء قناع الوجه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx87

طورت شركة ناشئة في تونس مؤخرا جهازا يتمكن من الكشف عن أي شخص لا يرتدي قناع الوجه.

والجهاز الذي طورته "Datavision" يمكن تثبيته في المرافق الصحية الخاصة والعامة والبنوك والمتاجر ومحلات السوبر ماركت، ويمكن توصيله أيضا بأنظمة المراقبة بالكاميرات في تلك الأماكن.

كما يمكن ربط الجهاز الجديد بالبوابات الأوتوماتيكية، ما يقيد أو يمنع الأفراد الذين لا يضعون أقنعة الوجه، ويهملون تدابير الوقاية والإجراءات الصحية التي اتخذتها البلاد، من الدخول إلى أي مكان.

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية تشجع ابتكار أجهزة جديدة للمساعدة على مكافحة جائحة "كوفيد-19".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا