قاذفات "تو-22" الروسية المطورة فوق البحر الأسود (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية على الإنترنت فيديو لتحليق قامت به قاذفة "تو-22 إم 3" الروسية المطورة يوم 19 مايو فوق البحر الأسود.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته القناة التلفزيونية إقلاع القاذفة الحاملة للصواريخ وهبوطها واقترابها من مقاتلة "سو-27" التي رافقتها إلى مسافة بضعة أمتار.

وجاء في تعليق أدلى به ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية على فيديو تحليق الطائرة الروسية أن مجموعة من قاذفات "تو-22 إم 3" الروسية التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية في الجيش قطعت مسافة 4500 كيلومتر. وأشار البيان إلى أن التحليق جرى بموجب قواعد استخدام الأجواء الدولية.

واستغرق التحليق 4 ساعات ونصف الساعة. فيما ذكر البيان أن تلك الطائرة بإمكانها البقاء في الجو لمدة أطول.

يذكر أن قاذفات "تو-22 إم 3" المطورة تستطيع قطع مسافة 6.8 ألف كيلومتر حاملة 24 طنا من الحمولة المفيدة. وأما سرعتها القصوى فيمكن أن تبلغ 2000 كيلومتر في الساعة ، شأنها شأن سرعة المقاتلات السريعة.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن القاذفات من هذا النوع أظهرت فعاليتها العالية عند تنفيذ المهام القتالية في سوريا. وعلى سبيل المثال فإن 6 قاذفات وجهت عام 2017 ضربات جوية بالصواريخ والقنابل الموجهة إلى منشآت الإرهابيين في محافظة دير الزور السورية حيث دمرت مراكز القيادة والمخابئ تحت الأرضية ومستودعات الأسلحة.

مصدر: سلاح روسيا