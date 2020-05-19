من قمرة الطائرة.. شاهد كيف تتزود المقاتلات الروسية بالوقود جوا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو جديد صوره أحد الطيارين العسكريين من قمرة طائرته، يظهر المناورات الدقيقة التي تجريها المقاتلات للتزود بالوقود جوا على ارتفاعات شاهقة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مقطع الفيديو يظهر جانبا من التدريبات التي أجرتها مؤخرا فرق الطيران العسكري في منطقتي روستوف على الدون وفولغوغراد الروسيتين.

كما يبدو في المقطع كيف تمكنت قاذفات من طراز Su-24M وSu-34 ومقاتلات Su-30SM الروسية من القيام بمناورات دقيقة وخطرة والاقتراب من بعضها في تشكيلات جوية دقيقة أثناء التزود بالوقود جوا من طائرة IL-78 .

إقرأ المزيد

وأشار المكتب الصحفي لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي إلى أن الطائرات خلال التدريبات تمكنت من تنفيذ مهمتها بالتزود بالوقود أثناء تحليقها على ارتفاعات وصلت إلى 6 آلاف متر، وحلقت أثناءها بسرعات تراوحت ما بين 550 و600 كلم/سا، وتمكنت من الاقتراب من بعضها لمسافة 20 م تقريبا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا