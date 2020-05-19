بيلاروس تزود جيشها بمدرعة للاستطلاع الكيميائي

بدأ المهندسون البيلاروس العمل على تصميم مدرعة مدولبة للاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي من طراز "خيميرا"، وتنصب على منصة عربة "كايمان" الحربية بيلاروسية الصنع.

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وجاء في بيان أصدرته لجنة الصناعة العسكرية الحكومية البيلاروسية أن المدرعة الجديدة بمقدورها البحث عن مصدر للتلوث الإشعاعي وتحديد اتجاه انتشاره وكشف المواد الكيميائية السامة والتعرف على الفيروسات والبكتيريا وغيرهما من الكائنات البيولوجية.

وتسمح مدرعة "خيميرا" بأخذ عينات من التربة والجو يدويا أو أوتوماتيكيا. أما الأجهزة الثابتة المتوفرة في المدرعة فتضم مركزا للأرصاد الجوية يقدم نشرات جوية دقيقة، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة واتجاه الريح. وترسل تلك المعلومات في نظام أونلاين إلى مراكز قيادة القوات.

وتتوفر في المدرعة مجموعة من الفلترات تحمي أفرادها وكذلك أجهزة قياس إشعاعات غاما وبدلات الوقاية الشخصية.

أما أسلحة المدرعة فتضم رشاشا ثقيلا وقاذف قنابل. وبلغ وزن المدرعة نحو 7 أطنان. أما محركها فيولد قوة 170 حصانا يمكّن المدرعة من السير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة إلى مسافة 1100 كيلومتر.

وتعد " خيميرا" مدرعة برمائية ويمكن أن تسير على سطح الماء بسرعة 8 كيلومترات في الساعة.

المصدر: سلاح روسيا