تطبيق جديد يسمح لمرضى كورونا في العناية المركزة بالتواصل مع العالم الخارجي

أفاد موقع "ديلي مايل" البريطاني بأن مرضى "كوفيد 19" وخاصة الذين في العناية المركزة، بات بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي عبر تطبيق جديد اسمه "myICU voice".

ويساعد التطبيق، الذي يمكن تحميله مجانا على أجهزة iPad، مرضى كورونا في نقل الرسائل إلى الأطباء والممرضات إذا كانوا على أجهزة التنفس الصناعي أو غير قادرين على التحدث بسبب الأنابيب الطبية الممتدة في القصبة الهوائية.

وجرى تطوير تطبيق "myICU voice" بواسطة الدكتور تيم بيكر، وتمت تجربته في مستشفى أدينبروك في كامبريدج.

وأعطى التطبيق الجديد مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة قدرة محدودة على التحدث، خاصة وأنهم كانوا غير قادرين على التواصل بسبب الحاجة إلى ثقب القصبة الهوائية، أو جهاز التنفس الصناعي، كما مكن أيضا الفرق الطبية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع المرضى، وفهم طلباتهم ومعالجتهم.

المصدر: "ديلي مايل"