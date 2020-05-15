شاهد.. فيديو ثلاثي الأبعاد يكشف عن فيروس كورونا حتى المستوى الذري

كشف نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق علميا، صُمم بواسطة استوديو تصوير طبي حيوي بمساعدة كبار علماء الفيروسات، عن فيروس SARS-CoV-2 على المستوى الذري بدقة مذهلة.

ويقدم الفيديو من Visual Science، الذي يستغرق أكثر من دقيقة بقليل، رؤية جديدة للبنية المعقدة للفيروس القاتل، من خلال تفصيل دقيق لكيفية عمله، وكيف تقاومه أجسامنا. وفي بداية الفيديو، قيل لنا أن فيروس كورونا الجديد في وسط الوباء المستمر هو فقط 1/1000 من عرض شعرة الإنسان. وبفضل تقنية النمذجة المتطورة، فإننا قادرون على رؤية التركيب الجزيئي للفيروس عن قرب.

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واعتمد المصممون نظام ألوان جريء لتمكين عملية تمييز الأجزاء المختلفة من الفيروس بسهولة. ويمثل القلب (النواة) الأخضر للفيروس جينوم RNA الخاص به، في حين أن القشرة الحمراء المحيطة عبارة عن غشاء مأخوذ من خلية مضيفة، حيث يعيش الفيروس ويتكاثر.

ويحتوي فيروس SARS-CoV-2 على سطح شديد الارتفاع و"سبايك" spikes، يستخدمها لربط نفسه بمستقبلات الخلايا المضيفة. ويُظهر الفيديو أيضا تفاعلات بين الفيروس والأجسام المضادة التي تهاجمه، بينما يحاول جسم الإنسان قتل العدوى الغازية.

وقام استوديو التصميم الحائز جوائز، بنمذجة وتصور فيروس نقص المناعة البشرية وإنفلونزا H1N1 والإيبولا، بالطريقة نفسها.

المصدر: RT