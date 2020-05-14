عالم مناخ روسي يحذر من كوارث طبيعية مدمرة

حذر أندريه كيسيليوف، عالم المناخ وكبير الباحثين في مرصد فويكوف الجيوفيزيائي، من أن روسيا ستشهد هذا الصيف كوارث طبيعية قوية.

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وقال الخبير في حديث لموقع Ura.ru، "هذا ما سيحصل فعلا، استنادا إلى إحصائيات هيئة الأرصاد الجوية الروسية ووكالات التأمين العالمية".

وأكد الخبير أن مناطق عديدة في روسيا ستتعرض لأعاصير مدمرة وهطول أمطار غزيرة. كما لا يستبعد تعرض بعض المناطق الأخرى إلى الجفاف.

ويعتقد كيسيليوف، أن الكوارث الطبيعية يمكنها شمل جميع المناطق، ولكن لا يمكن التنبؤ أين ستكون مدمرة أكثر، لأنه كقاعدة تكون هذه الكوارث محلية وتستمر لفترة قصيرة.

وأضاف، سيكون الصيف في روسيا هذه السنة حارا، لذلك فإن ارتفاع درجات الحرارة في أقصى الشمال، قد يؤدي إلى ذوبان حجم كبير من الجليد الأزلي، ما سيؤدي إلى وقوع حوادث في المنشآت الخطية: الطرق وخطوط كهرباء الضغط العالي وخطوط الأنابيب. ولكن من ناحية ثانية سيوفر ذوبان الجليد، إمكانيات جديدة في مجال حركة السفن.

المصدر: نوفوستي