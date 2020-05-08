أسطول المحيط الهادئ الروسي يتزود بسفن إنقاذ جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ التابع لجيش البلاد يستعد لاستلام سفن إنقاذ جديدة.

وقال بيان صادر عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية: "تم تجهيز طاقمين جديدين تابعين لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وأفرادهما سيتوجهون قريبا إلى إحدى أحواض بناء السفن لاستلام سفينتي إنقاذ جديدتين تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي 23040، وبعدها ستتوجه هذه السفن وطواقمها إلى القواعد العسكرية التي ستتبع لها".

وأوضح البيان أن روسيا بدأت بالعمل على تطوير السفن في إطار المشروع 23040 منذ العام 2013، وهذه السفن قادرة على القيام بمهمات مختلفة، ومجهزة بمركبات صغيرة غير مأهولة مخصصة لعمليات الاستطلاع والإنقاذ، يمكنها الغوص تحت الماء، ويجري التحكم بها عن بعد.

كما زودت هذه السفن بأجهزة سونار متطورة، ومعدات لإطفاء الحراق في السفن والمنشآت الساحلية التي يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، ومعدات لضخ وتفريغ المياه من السفن التي تتعرض للحوادث في البحر، إضافة إلى معدات تمد السفن المعطلة بالطاقة.

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ويبلغ طول هذه السفن 28 م، وعرضها 5.56 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 118 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 13.7 عقدة بحرية، ويتولى قيادتها وتوجيهها طاقم مكون من 3 أفراد.

المصدر: سلاح روسيا