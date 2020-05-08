لدى تعثره في نطق اسم طفله .. موسك يقول إن اللغة البشرية ستصبح عتيقة خلال سنوات!

ربما اختار إيلون موسك اسما غريبا لطفله حديث الولادة - فقط جرب نطق "X Æ A-12" - ولكن الملياردير يقول إن اللغة المنطوقة نفسها قد تصبح قديمة جدا مع ظهور تقنية الدماغ الجديدة.

وأثناء ظهوره بحلقة أخرى من "تجربة جو روغان" يوم الخميس، هنأ مضيف UFC-slash-podcast، موسك على ولادة ابنه السادس هذا الأسبوع، ولكنه لم يستطع إلا أن يسأل عن اسم الرضيع الفريد بالقول "كيف تقول الاسم؟ هل هو عنصر نائب؟.

وقال موسك: "حسنا، قبل كل شيء، شريكتي هي التي توصلت (في الغالب) إلى الاسم، إنها رائعة فيما يتعلق بالأسماء"، مضيفا "إنه فقط X، الحرف X، ومن ثم يُنطق Æ كـ "Ash"، وA-12 إضافة مني"، حيث أوضح أنه اختصارا لـ "Archangel-12"، وهي طائرة استطلاع تابعة لوكالة المخابرات المركزية، طُوّرت لاحقا لتصبح SR-71 Blackbird، "أروع طائرة على الإطلاق".

Elon musk’s extreme thoughts on speaking being sentimental and any language will be downloadable! pic.twitter.com/9CW0SkxqwJ — ساره الحربي | Sarah (@SaraTheWar) May 7, 2020

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ومع انجراف المحادثة إلى الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي، قال موسك إن تقنية "Neuralink" - جهاز يعمل بالبطارية يزرع مباشرة في الجمجمة - يمكن طرحها خلال العام المقبل، ومن المحتمل أن "تصلح أي شيء تقريبا في الدماغ". وفي نهاية المطاف، بالإضافة إلى علاج الاضطرابات مثل الصرع، قال إن اللغة نفسها يمكن أن تصبح عتيقة بفضل التكنولوجيا الجديدة - وربما أسماء الأطفال معها.

وأضاف مؤسس "سبيس إكس": "ستتمكن من التواصل بسرعة أكبر وبدقة أكبر بكثير. لست متأكدا مما سيحدث للغة"، موضحا أن البشر "هم بالفعل جزءا من السايبورغ أو المتعايشين مع الذكاء الاصطناعي"، ممن تحتاج "أجهزتهم" إلى التحديث فقط.

وردا على سؤال حول الوقت الذي قد تستغرقه البشرية قبل التحول إلى الصمت، قال موسك إنه يمكن أن يحدث في غضون 5 إلى 10 سنوات في "أفضل سيناريو" إذا استمرت التكنولوجيا في التطور بوتيرة سريعة حاليا. وبالطبع، حتى في العالم الجديد، قال إن البعض ربما ما يزال يختار التحدث "لأسباب عاطفية"، حتى عندما تكون "ضوضاء الفم" ليست سوى بقايا بدائية من الماضي.

المصدر: RT