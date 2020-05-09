الدفاع الروسية: الصناعة الحربية تزود الجيش بمقاتلات "سو-57"

ستزود الصناعة الحربية الروسية الجيش بمقاتلات "سو-57" على مرحلتين، حسبما أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في حديث أدلى به يوم 7 أبريل الجاري لوكالة "نوفوستي".

وقال إن المرحلة الأولى تقضي بشراء المقاتلات المزودة بمحركات الجيل الرابع. وتنتهي تلك المرحلة حسب، كريفوروتشكو، في منتصف العشرينيات حين تختتم اختبارات محرك الجيل الخامس الذي يتميز بفاعلية فائقة لوقوده وسعره المنخفض وعمره الطويل.

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وأعاد، كريفوروتشكو، إلى الأذهان أن اتفاقية توريد 76 مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس تم توقيعها على هامش "منتدى الجيش – 2019" العسكري التقني. ولا تزال اختبارات المقاتلة قائمة إلى حد الآن. وقد استخدم بعضها في سوريا بغية التأكد من جاهزيتها.

وقال نائب وزير الدفاع إن مقاتلة جاهزة واحدة على الأقل ستدعمها طائرة "الصياد" المسيرة الثقيلة التي توكل إليها مهمة توجيه "سو- 57" إلى الأهداف الجوية والبرية.

يذكر أن مقاتلة "سو – 57" تتميز بالتخفي غير المسبوق عن الرادارات المعادية والكشف الراداري الدائري وذلك بفضل توزع الرادارات على كل أجزاء جسم الطائرة.

وتم تزويد المقاتلة بمنظومة إلكترونية بصرية عاملة بمجال الترددات التلفزيونية وتحت الحمراء لا تؤثر عليها تكنولوجبا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا