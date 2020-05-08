الدفاع الروسية: صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي يدخل الخدمة نهاية العام الجاري

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن المجمع البحري الذي يضم صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي يجب أن يدخل الخدمة في الجيش نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأوضح أن العام الجاري سيشهد اختبارات جديدة للصاروخ الذي ستطلقه السفن الحربية من مشروع 22350 والغواصات من مشروع "885 إم".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن غواصة "سيفيرودفينسك" هي التي ستطلق الصاروخ من تحت الماء ومن فوق سطح الماء.

وأعاد نائب وزير الدفاع إلى الأذهان أن الاختبارات الأولى لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي بدأت في بحر بارنتس بشمال روسيا حيث أطلقته فرقاطة "الأميرال غورشكوف" ودمر الصاروخ هدفا تدريبيا واقعا في منطقة جبال الأورال الشمالية التي تبعد عن الفرقاطة مسافة 500 كيلومتر.

وقال، أليكسي كريفوروتشكو، إن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي ستتزود به الغواصات من مشاريع "885"، "885 إم"،" 949 آم" والسفن الحربية من مشروعي " 22350" و"23560" وكذلك الطراد "الأميرال ناخيموف".

يذكر أن سرعة صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي تبلغ 9 ماخ ( نحو 11 ألف كيلومتر في الساعة) وبمقدوره تدمير الأهداف البحرية والبرية الواقعة على مسافة ألف كيلومتر.

المصدر: سلاح روسيا