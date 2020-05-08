اختتام الاختبارات الحكومية لناقلة "بوميرانغ" المدرعة الروسية

تختتم الاختبارات الحكومية لناقلة "بوميرانغ" المدرعة الثقيلة الروسية الحديثة قبل موعدها، أي بحلول عام 2021، حيث يجري حاليا تجميع النماذج الاختبارية للعربة.

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أعلن ذلك مدير عام الشركة الصناعية العسكرية الروسية المصنعة للناقلة، ألكسندر كراسوفيتسكي، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

مع ذلك فإن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن في وقت سابق أن اختبار الناقلة المدرعة "بوميرانغ" يجب أن تختتم عام 2022 ، أي في وقت واحد مع عربة المشاة القتالية الواعدة" كورغانيتس".

وقال، كراسوفسكي إن تصميم "بوميرانغ" أدخلت فيه تعديلات ملموسة. وبفضلها تحسنت ظروف راحة الأفراد داخل الناقلة المدرعة وقدرتها على اجتياز الحواجز المائية. وإضافة إلى ذلك فإن العربة حصلت على عناصر خارجية جديدة للحماية من الصواريخ المعادية.

وقال "كراسوفسكي إن "بوميرانغ" حققت في تصميمها تكنولوجيات حديثة، بما يحمي سقفها من الإصابة بالسلاح فائق الدقة. وحصلت العربة كذلك على أسلحة يمكن التحكم فيها عن بعد.

يذكر أن "بوميرانغ" هي منصة مدولبة (بـ4 عجلات من كل جانب) روسية الصنع واعدة بوزن 34 طنا. وبقوة محرك 750 حصانا. وتبلغ سرعتها في الطرق غير المعبدة 50 كيلومترا في الساعة. وتتزود الناقلة بمدفع عيار 30 ملم وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

المصدر: سلاح روسيا