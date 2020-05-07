البعثة العلمية الروسية تنهي مهمتها في القطب الجنوبي

عادت البعثة العلمية البحرية الروسية إلى كالينينغراد، بعد ما أنهت مهمتها في الجزء الأطلسي من القارة القطبية الجنوبية، حيث لأول مرة منذ 17 سنة درست احتياطي الكريل فيه.

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وأشار بيان الفرع الأطلسي لمعهد البحوث السمكية وعلوم المحيطات لعموم روسيا (VNIRO)، إلى أن "الدراسات العلمية التي أجرتها البعثة عل السفينة "أطلانتيدا" في القارة القطبية الجنوبية انتهت بنجاح، وهي إشارة إلى استئنافً البحوث الاستكشافية المحلية للكريل ، مورد الصيد الرئيسي بعد انقطاع دام 17 سنة".

وكانت هذه البعثة العلمية قد انطلقت في نوفمبر عام 2019 واستمرت 172 يوما ، حيث أجرى أعضاء البعثة وهم من مختلف الاختصاصات دراسة شاملة ومسحا صوتيا لموطن قشريات القارة القطبية الجنوبية ومخزونها وراقبوا الثديات البحرية والطيور.

وقد حصل الباحثون على معلومات علمية تساعدهم على تطوير تكنولوجيا متكاملة لمعالجة الكريل وإنتاج الأغذية والأعلاف والمنتجات التقنية والمواد البيولوجية النشطة. وكذلك ستسمح لهم برفع التوصيات والمقترحات العلمية اللازمة لصيد الكريل بتكلفة اقتصادية من قبل الأسطول الروسي لصيد الأسماك.

المصدر: نوفوستي