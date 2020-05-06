روسيا تزود سفنها الصاروخية بمنظومات "بانتسير"

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الأسلحة في روسيا أن الجيش الروسي سيتسلم سفنا حربية معدلة مزودة بمنظومات "بانتسير" المضادة للأهداف الجوية.

وتبعا للمصادر فإن الروس يختبرون حاليا فرقاطة Odintsovo الصاروخية التي تنتمي إلى أسرة فرقاطات "كاراكورت"، بعد تعديلها وتزويدها بمنظومة "بانتسير- إم" المضادة للأهداف الجوية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اختبارات هذه السفينة بدأت في أبريل الفائت، ومن المفترض أن تخضع لاختبارات تدريبية مكثفة في إحدى مراكز التدريب العسكرية في بطرسبورغ، وبعد انتهاء الاختبارات سيتم تسليمها لأسطول بحر البلطيق التابع للجيش الروسي، قبل نهاية العام الجاري.

وكانت روسيا قد بنت السفينة المذكورة في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 عام 2016، وأنزلتها للمياه بعدها بعامين تقريبا لتخدم في الأسطول العسكري البحري للبلاد كفرقاطة حربية صاروخية.

ويبلغ طول هذه السفينة 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 11 يوما.

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وبعد تعديلها وتطويرها ستصبح هذه السفينة مجهزة بأنواع مختلفة من الأسلحة، منها أنظمة "بانتسير- إم" المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات مدفعية مطورة AK-176MA عيار 72 ملم، وأنظمة صواريخ ضاربة من نوع Caliber-NK.

أما منظومة "بانتسير_ إم" التي ستحصل عليها فهي منظومة دفاعية مخصصة للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والمروحيات الحربية والدرونات والصواريخ المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا