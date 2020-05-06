عربة روسية تسحب مدرعة تركية غاصت في الطين (فيديو)

ساعد الجنود الروس نظراءهم الأتراك الذين يقومون بدوريات شمال شرق سوريا في سحب مدرعة Kirpi التركية. وذلك بعد أن غاصت في الطين بعمق متر تقريبا.

وجاء في تعليق على مقطع فيديو نشرته شبكة الإنترنت أن الحادث وقع أثناء قيام القوات الروسية والتركية بدورية مشتركة في محافظة الحسكة السورية. وأظهر الفيديو أن المدرعة التركية راوحت في مكانها بالطين. إلا أن عربة "تايفون" الروسية استطاعت سحبها من هناك بسهولة باستخدام رافعة عادية.

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يذكر أن مدرعتي Kirpi التركية و"تايفون" الروسية لهما مواصفات تقنية متشابهة تقريبا، حيث يبلغ وزن المدرعة التركية نحو 20 طنا. أما وزن "تايفون" فيبلغ 24 طنا. وبمقدور المدرعة التركية نقل 13 فردا. و"تايفون" 14 فردا.

مع ذلك فإن مدرعة "تايفون المدولبة المصممة على أساس شاحنة "كاماز 63968" الروسية تمتلك محرك تربين قويا يولد 450 حصانا، ما يوفر لها السير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة. أما 12 عجلة فتسمح لها باجتياز حواجز مختلفة والسير في الطرق غير المعبدة والأراضي الوعرة حيث تستهلك 35 لترا فقط من الوقود لكل 100 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا