الكشف عن الصور التفصيلية الأولى لفيروس كورونا تظهر كيف يتكاثر في الأمعاء

كشف العلماء عن الصورة التفصيلية الأولى لـ Sars-CoV-2، والتي تظهر الفيروس القاتلالذي يتكاثر في القناة الهضمية.

وأفادت صحيفة "ذي صن" أن فريقا دوليا بقيادة كلية علوم الحياة بجامعة دندي، نشر بعضا من الصور الأكثر وضوحا التي تم تسجيلها حتى الآن للفيروس الذي قتل أكثر من 247 ألف شخص حول العالم.

Joep Beumer/Hubrecht Institute

والتقطت الصور بواسطة مجهر إلكتروني فائق القوة، وتظهر جزيئات Sars-CoV-2 في نموذج أنسجة الأمعاء البشرية، وكيف يتجمع الفيروس وينصرف من الخلايا المعوية.

وتعاون العلماء مع خبراء في معهد هوبريخت في مدينة أوترخت الهولندية، والمركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام وجامعة ماستريخت في هولندا، للحصول على الصور التفصيلية للغاية.

Mart M. Lamers et al

Mart M. Lamers et al.

ولالتقاط الصور، قام الباحثون بإصابة خلايا الأمعاء البشرية بالفيروس في المختبر، قبل مراقبة استجابة الخلايا.

وتُظهر المجموعة الأولى من الصور تجمع الفيروس في أمعاء الإنسان، بينما تُظهر المجموعة الثانية أن الفيروس يغادر خلايا الأمعاء البشرية.

واكتشف الفريق، بقيادة البروفيسور جيسون سويدلو، من جامعة دندي، أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

Kèvin Knoops, Raimond Ravelli and Maaike de Backer/Maastricht University

إقرأ المزيد

ونجح العلماء أيضا في إنماء الفيروس في أنابيب الاختبار ومراقبة استجابة الخلايا، مع نتائج يمكن أن تفسر سبب إصابة نحو ثلث المرضى بأعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وكيف يمكن اكتشاف الفيروس في كثير من الأحيان في عينات البراز.

وقال سويدلو: "إننا متحمسون لنشر مجموعات من البيانات الجديدة المهمة بشأن هذا الفيروس، والتي يمكن للباحثين من مختلف الدول الاستفادة منها، عن طريق عرض فيروس Sars-CoV-2 عن قرب على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم".

وأضاف: "لم يكن هذا النوع من تبادل البيانات أكثر أهمية من وضعنا الحالي حيث نحتاج بشكل عاجل للعمل معا في جميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن هذا المرض، وفي نهاية المطاف، نكون قادرين على معالجته، أو السيطرة عليه".

المصدر: نيويورك بوست