العلماء الروس يبتكرون أنسجة نانو تحد من انتشار كورونا

اخترع العلماء في إقليم كراسنودار الروسي ألياف نانو بمقدورها كبح انتشار عدوى فيروس كورونا.

ويمكن أن تستخدم تلك الألياف في إنتاج الأقنعة الطبية وكذلك فلترات بديلة تحتوي عليها وسائل الوقاية الفردية.

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وصرح بذلك ممثل عن فريق العلماء، دميتري لوباتي، وقال:" بدأنا دراسة الموضوع منذ نهاية مارس الماضي واكتشفنا أن أبعاد جسيمات هباب الكيروسين لا تختلف عن أبعاد فيروس كورونا. ثم قمنا بالمقارنة بين مواصفات الأنسجة العادية التي تنتج منها الأقنعة الطبية والنسيج الذي يحتوي على جسيمات النانو وقدرتهما على امتصاص الجسيمات متناهية الصغر. واتضح أن مواصفات ألياف النانو أفضل بكثير.

وقال، دميتري لوباتين، إن العلماء يجرون حاليا محادثات مع شركتين أعربتا عن جاهزيتهما لإنتاج الأقنعة الطبية الواقية باستخدام ألياف النانو.

وحسب الخبير فإن ألياف النانو يمكن أن تستخدم بعد انتهاء وباء فيروس كورونا في صناعة أجهزة تنقية وتقطير الماء.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العلماء اخترعوا جسما مضادا لقهر فيروس كورونا. إلا أنه لا يمكن أن يستخدم في مجال الطب قبل أن يخضع لسلسلة من الاختبارات على الحيوانات والبشر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا