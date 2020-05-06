فيديو لكارثة مناخية مرتبطة بذوبان الجليد

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شريط فيديو لكارثة مناخية على الأرض مرتبطة بذوبان الجليد الأزلي.

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وقد استخدمت ناسا في هذا الشريط البيانات التي حصلت عليها من القمر الصناعي ICESat-2 على مدى 16 سنة. وتمت هذه الدراسة باستخدام جهاز أشعة ليزر لقياس الارتفاعات، الذي يرسل إلى الأرض ومضات بتردد 10 كيلوهيرتز.

ويشير الفيديو إلى أنه خلال أعوام 2003-2019 رصد القمر الصناعي ذوبان الجليد في المنطقة الغربية من القارة القطبية الجنوبية، ما أدى إلى ارتفاع مستوى مياه البحر بمقدار 14 ميلليمترا وهذا أقل من ثلث المستوى الإجمالي لارتفاع المياه في محيطات العالم. وأنه مقابل هذا ازدادت كمية الجليد في شرق القارة.

ووفقا للعلماء، يذوب بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم سنويا ما مقداره 118 غيغا طنا من الجليد، في القارة القطبية الجنوبية، وفي غرينلاد 200 غيغا طن.

المصدر: نوفوستي