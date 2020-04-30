كوريا الجنوبية تطور رادارات من نوع جديد للسفن الحربية

أكدت بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة بشؤون الأسلحة أن كوريا الجنوبية تعمل على تطوير أنواع جديدة من الرادارات المخصصة للسفن الحربية.

وتبعا لموقع Jane's فإن شركة Hanwha Systems الكورية الجنوبية كانت قد كشفت في أكتوبر 2019 خلال المعرض الدولي للصناعة البحرية في بوسان عن رادار متوسط المدى متعدد الوظائف تعمل على تطويره وتزويده بتقنيات فريدة ليتم تركيبه لاحقا في فرقاطات FFX-III الحربية التابعة لجيش البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الرادار الجديد سيتم تزويده بتقنيات يدخل في تركيبها نيتريد الغاليوم الذي يستخدم في الصناعات الإلكترونية الدقيقة بدل السيليكون، والقادر على تحمل درجات حرارة عالية ويوفر نقلا ممتازا للتيار الكهربائي.

وسيوفر الرادار الجديد للسفن التي سيركب فيها إمكانية الكشف عن الأهداف الجوية والبحرية وتتبعها، كما سيكون بإمكانه رصد إشارات الأنظمة المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، ويمكن الاعتماد عليه في بعض الحالات كوسيلة للحرب الإلكترونية ضد السفن والطائرات المعادية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسطول كوريا الجنوبية الحربي يضم حاليا 7 فرقاطات من نوع FFX-III ، 6 منها مسلحة بمنظومات FFX-I الصاروخية الموجهة، وواحدة من طراز "أولسان" التي تنتمي إلى الجيل الثاني الأكثر تطورا من الـ 6 الأولى، ومن المفترض أن يحصل على 5 أخرى من النوع الأخير مجهزة بمحطات توليد طاقة هجينة.

المصدر: flotprom