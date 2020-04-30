صحيفة أمريكية: الجيش الروسي يمتلك أقوى مدفع في العالم

وصفت صحيفة The National Interest الأمريكية مدفع "مالكا" الروسي المطور عيار 203 ملم بأنه أقوى مدفع في العالم.

أشارت الصحيفة إلى أن المدفع تم تصميمه على أساس مدفع "2 إس7 بيون". وإنه يخصص لتدمير الأهداف والمنشآت المعادية الهامة الواقعة وراء خطوط الجبهة في العمق التكتيكي.

وقالت إن قذيفة واحدة يرميها مدفع "ماكا" تكفي لتدمير منشأة بكاملها يستخدمها جيش العدو كمخبأ محصن أو منشأة دفاعية.

وأضافت أن المدفع المطور الذي دخل الخدمة في الجيش الروسي حصل على قسم جديد لنقل الحركة والأجهزة الإلكترونية الحديثة. كما أدخلت تعديلات هامة في تصميمه ومواصفاته الاستثمارية.

يذكر كذلك أن مدفع "مالكا" خضع لدورة كاملة من الاختبارات الاستثمارية والنارية حيث اختبرت قدرته على التنقل السريع وجاهزية الهيكل والمحرك وأجهزة نقل الحركة ونظام قيادة النيران.

المصدر: روسيسكايا غازيتا