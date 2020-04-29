إطلاق الصواريخ التدريبية "إس - 400" في شرق سيبيريا

شهد ميدان التدريب "تلمبا" التابع لقوات الدفاع الجوي الروسية في جمهورية بورياتيا بشرق سيبيريا تدريبا ناجحا بمشاركة فوج صواريخ "إس – 400" المضادة للجو.

وقال ناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي إن أفراد أطقم منصات الصواريخ "إس – 400" دمروا الصواريخ الباليستية للعدو الافتراضي وقاموا قبل ذلك بالتقاط الأهداف الباليستية المحلقة بسرعة فرط الصوتية على مدى 400 كيلومتر، ثم رافقوها ودمروها.

وأوضح الناطق أن بضعة صواريخ فرط الصوتية من طراز "فاوريت – إر إم" و"أرمافير" مثلت أثناء التدريبات أهدافا افتراضية.

المصدر: وزارة الدفاع