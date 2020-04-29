روسيا تحدث إحدى أهم غواصاتها النووية وتعيدها للخدمة قريبا

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح بروسيا أن الخبراء سينتهون قريبا من اختبار غواصة Vepr النووية التي خضعت لعمليات تحديث وتطوير، ويستعدون لإعادتها للخدمة في الأسطول الحربي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة عادت مؤخرا إلى أحد أحواض بناء السفن التابعة لمصنع "نيربا" الروسي بعد أن تم تحديثها، وهناك ستخضع لاختبارات نهائية لتسلم بعدها إلى الأسطول الحربي البحري أوائل يونيو القادم.

وتعمل روسيا على تحديث هذه الغواصة منذ بضع سنوات، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تعديلها عام 2019، لكن بعض التعديلات التي أدخلت على مشروع التعديل أجلت الانتهاء منها إلى العام الجاري.

وطورت Vepr في مصنع "سيفماش" في إطار المشروع الحكومي 971 التابع لوزارة الدفاع الروسية، وأدخلت الخدمة لأول مرة في أسطول روسيا الحربي عام 1995.

وصممت لتكون غواصة نووية قادرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م تحت سطح الماء، والإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وتم تسليحها بعدة منظومات لإطلاق الألغام البحرية، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات الكبيرة من عيار 533 و650 ملم.

المصدر: سلاح روسيا