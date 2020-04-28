الطائرات البحرية الروسية توجه ضربات إلى أهداف تدريبية في بحر البلطيق

شاركت أطقم طائرات "سو-24" و"سو - 30 إس إم" البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي بمناورات واسعة النطاق.

وتدرب الطيارون على توجيه ضربات جوية تدريبية إلى السفن البحرية الواقعة في ميادين التدريب في بحر البلطيق.

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وذلك بعد أن وصلت الطائرات المذكورة إلى منطقة معينة لها في البحر تحت ستار مقاتلات "سو- 27"، ثم حققت غارات جوية على أهداف تدريبية تحاكي سفن العدو الافتراضي.

وعلاوة على ذلك فإن الطيارين تدربوا كذلك على القيام بمناورات صعبة في الجو بغية تضليل وسائل الدفاع الجوي المعادية ومنعها من إسقاط الطائرات الصديقة.

يذكر أن العدد الإجمالي للطائرات البحرية المشاركة في التدريبات بلغ 10 طائرات.

المصدر: المكتب الصحفي لأسطول بحر البلطيق