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الدبابات الخفيفة الأمريكية أقل كفاءة من دبابة "سبروت" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

الدبابات الخفيفة الأمريكية أقل كفاءة من دبابة
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دبابة خفيفة أمريكية
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كشف البنتاغون نهاية الأسبوع الماضي عن دبابتين خفيفتين من الجيل الجديد من تصنيع شركة ВАЕ Systems.وهما نموذجين من دبابة " М8. Griffin II من تصنيع GDGS الأمريكية.

وتزن كل من الدبابتين 30 طنا على الرغم من كونهما خفيفتين. ودروعهما قوية لهذا الصنف من الدبابات. وإنهما قادرتان على صد رصاص الرشاش الثقيل وقذائف المدفع صغير العيار.

وتستخدم الدبابتان ذخائر عيار 105 أو 120 ملم. وتم تزويد طاقمي الدبابتبين بأجهزة التصويب والرصد الحديثة.

بينما في حال مقارنتهما بدبابة "سبروت – إس دي" الخفيفة الروسية فإن الأخيرة تتفوق على القدرة النارية للدبابتين الأمريكيتين على الرغم من أن الدبابة الروسية تزن 18 طنا فقط.

وعلاوة على ذلك فإن الدبابة الروسية تعتبر برمائية وقادرة على اجتياز الموانع المائية، وذلك ما تعجز عنه الدبابتان الأمريكيتان.

مع ذلك فإن دروع الدبابة الروسية أخف من الدروع الأمريكية، إلا أن المهندسين الروس قاموا بتصميم نموذج حديث من الدبابة الخفيفة المحمية من الصواريخ والقذائف المعادية.

يذكر أن الأمريكيين يحاولون على مدى 4 عقود تصميم دبابة خفيفة جديدة يمكن أن تحل محل دبابة М551 التي انتهى عمر استخدامها في الجيش الأمريكي، لكن كل النماذج فشلت في التفوق على الدبابات الخفيفة الروسية.

المصدر: سلاح روسيا

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