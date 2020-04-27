الدبابات الخفيفة الأمريكية أقل كفاءة من دبابة "سبروت" الروسية

كشف البنتاغون نهاية الأسبوع الماضي عن دبابتين خفيفتين من الجيل الجديد من تصنيع شركة ВАЕ Systems.وهما نموذجين من دبابة " М8. Griffin II من تصنيع GDGS الأمريكية.

#US will select one from BAE Systems or GDLS made MPF . It will serve along with OMFV as new gen armoured forces. OMFV is the future IFV while MPF is the light tank . GDLS MPF was unveiled yesterday.#thinktank#armourednewspic.twitter.com/VagNFcoFxd — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 25, 2020

وتزن كل من الدبابتين 30 طنا على الرغم من كونهما خفيفتين. ودروعهما قوية لهذا الصنف من الدبابات. وإنهما قادرتان على صد رصاص الرشاش الثقيل وقذائف المدفع صغير العيار.

وتستخدم الدبابتان ذخائر عيار 105 أو 120 ملم. وتم تزويد طاقمي الدبابتبين بأجهزة التصويب والرصد الحديثة.

Secretary of the Army, Hon. Ryan D. McCarthy visit BAE Systems and inspect BAE's MPF https://t.co/e9yy9iHkVOpic.twitter.com/sDfSxZSa7x — 笑脸男人 (@lfx160219) April 24, 2020

بينما في حال مقارنتهما بدبابة "سبروت – إس دي" الخفيفة الروسية فإن الأخيرة تتفوق على القدرة النارية للدبابتين الأمريكيتين على الرغم من أن الدبابة الروسية تزن 18 طنا فقط.

وعلاوة على ذلك فإن الدبابة الروسية تعتبر برمائية وقادرة على اجتياز الموانع المائية، وذلك ما تعجز عنه الدبابتان الأمريكيتان.

مع ذلك فإن دروع الدبابة الروسية أخف من الدروع الأمريكية، إلا أن المهندسين الروس قاموا بتصميم نموذج حديث من الدبابة الخفيفة المحمية من الصواريخ والقذائف المعادية.

يذكر أن الأمريكيين يحاولون على مدى 4 عقود تصميم دبابة خفيفة جديدة يمكن أن تحل محل دبابة М551 التي انتهى عمر استخدامها في الجيش الأمريكي، لكن كل النماذج فشلت في التفوق على الدبابات الخفيفة الروسية.

المصدر: سلاح روسيا