بيلاروس تستعرض راجمة تطلق 80 صاروخا برشقة واحدة!
تتحضر جمهورية بيلاروس للكشف عن راجمة صواريخ جديدة قادرة على إطلاق 80 صاروخا في الرشقة الواحدة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بلاروس ستستعرض راجمة "فلوت" في 9 مايو القادم خلال الاستعراضات العسكرية المخصصة للذكرى الـ 75 للنصر على النازية.
وصممت "فلوت" لتكون راجمة صواريخ قصيرة المدى، قادرة على إطلاق رشقة من 80 صاروخا من طراز S-8، وصواريخها المزودة برؤوس متشظية ومتفجرة والتي يصل مداها إلى 5000 متر، يمكنها أن تدمر أهدافا على مساحة تمتد لـ 3000 آلاف متر مربع.
وتحمل هذه الراجمة على مركبات مصفحة رباعية الدفع من نوع ASILAK بيلاروسية الصنع، وزنها نحو 7 أطنان، قادرة على السير بسرعة 100 كلم/ساعة، وقطع مسافات تصل إلى 1100 كلم.
وتدار المركبة مع الراجمة من قبل شخصين فقط، كما يمكن نصب الراجمة في وضعية الاستعداد لإطلاق النار في غضون 90 ثانية فقط.
المصدر: vestnikrm