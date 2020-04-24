ظاهرة المياه الزرقاء المتلألئة تعود إلى شاطئ مكسيكي لأول مرة منذ 60 عاما

حصل عدد قليل من السكان المحظوظين ممن كانوا على شاطئ في المكسيك على عرض ضوئي خاص عندما أضاءت العوالق الحيوية الأمواج ليل الاثنين لأول مرة منذ 60 عاما.

وكشفت صور ومقاطع الفيديو ظاهرة سطوع الشاطئ باللون الأزرق مع تحطم الأمواج على الرمال في أكابولكو.

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وتحدث هذه الظاهرة النادرة نتيجة لـ"تفاعل كيميائي حيوي"، تسببه الكائنات الحية الدقيقة في المياه قبالة شاطئ بويرتو ماركيز، وفقا لمجلس السياحة في أكابولكو.

ورفض عالم الأحياء البحرية إنريكي أيالا دوفال النظرية التي راجت بسرعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحدث الاستثنائي ناتج عن النقص الأخير في النشاط البشري على الشاطئ.

وقال إن التلألؤ البيولوجي هو الضوء الناتج عن تفاعل كيميائي حيوي يشارك فيه اللوسيفرين (بروتين)، وأكسجين جزيئي و الأدينوسين ثلاثيُّ الفوسفات (ATP )، وينتج ماء مضيئا ملحوظا في الليل.

Las playas de #Acapulco , en #México , se han iluminado debido al fenómeno de la bioluminiscencia y nos dejan imágenes tan impresionantes y cautivadoras como estas. (vía @rfavianr) pic.twitter.com/A8fqTWuI4e — Mar Gómez (@MarGomezH) April 24, 2020

Acapulco beach waves light up with bioluminescent plankton https://t.co/QgctfZj3aI via @MailOnline — Rumiana Hvostova (@Hvostova) April 24, 2020

في حين تم منع الزوار من الاستحمام في الشواطئ في جميع أنحاء المكسيك بسبب الحجر الصحي على الصعيد الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا المدمر، ولم يتمكن بعض مرتادي الشاطئ من التخلي عن فرصة العمر والقفز إلى مياه ساحل المحيط الهادئ الزرقاء، وهو ما أثار غضب مستخدمي التواصل الاجتماعي، متهمين البشر بتدمير كل شيء.

وعلى الرغم من أن حدوث هذه الظاهرة استغرق 60 عاما لإضاءة شاطئ أكابولكو، فإن المشهد مرئي بانتظام في أجزاء أخرى من المكسيك.

Acapulco beach lit up for first time in 60 years because no one is entering the water - some good stuff to come from the virus https://t.co/xcwv08zKLa — craig mutch (@csm_94) April 23, 2020

ومن مايو إلى سبتمبر، كانت المياه مضاءة على طول شاطئ جزيرة هولبوكس الرومانسية في كوينتانا رو باللون الأزرق كما هو الحال مع البحيرات الخمس في متنزه تشاكاهوا الوطني في تشاكاهوا، وأواكساكا، بين أغسطس ومارس.

وعلى الرغم من أن الظاهرة الطبيعية تبدو جذابة، إلا أنها في الواقع سامة للحياة البحرية وكذلك للبشر.

المصدر: ديلي ميل