روسيا تختبر أهم قاذفاتها الحربية في تدريبات عسكرية واسعة النطاق

أعلن المكتب الصحفي لقوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي أن قواته أجرت مؤخرا عدة تدريبات لاختبار قدرات أهم القاذفات الحربية الروسية.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أن طواقم قاذفات Su-34 أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية في منطقة كورغان، تمرنت خلالها على تنفيذ مهام ليلية لتدمير مواقع محصنة للعدو الافتراضي.

وخلال التدريبات قامت 8 قاذفات بإطلاق عدد من صواريخ S-13 الروسية المصممة لتدمير التحصينات الأرضية المحمية بخرسانات إسمنتية مسلحة تصل سماكتها لبضعة أمتار.

كما تمرن الطيارون خلال التدريبات على التخفي عن أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو أثناء تنفيذ المهمات القتالية.

وشاركت في التدريبات أيضا طائرة عسكرية من طراز Su-24MR خصصت لاستطلاع الأهداف، إضافة لـ 20 مدرعة وآلية عسكرية.

ومن جهة أخرى أعلن الجنرال في سلاح الجو الروسي، سيرغي كوبيلاش، أن قوات تابعة للأسطول الحربي الجوي الروسي أجرت مؤخرا تدريبات عسكرية استخدمت فيها قاذفات Tu-95MS وTu22-m3 الاستراتيجية، وقامت تلك القاذفات بتدمير أهداف أرضية تابعة للعدو الافتراضي.

وأشاد الجنرال بكفاءة القوات وقال: "أظهر الطيارون والفنيون وكوادر الدعم الأرضي كفاءة عالية أثناء التدريبات، وأنجزوا جميع المهام الموكلة إليهم بنجاح وفي الوقت المحدد".

المصدر: تاس