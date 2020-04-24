حاملات الحاويات المدنية سلاح أمريكي خفي

يمكن أن تطلق الولايات المتحدة في حال نشوب نزاع عسكري مع طرف ما سربا من الدرونات لا تقل مواصفاتها عن مواصفات المقاتلات. وتستطيع الإقلاع من مساحة محدودة وبصورة خاصة من داخل حاوية.

إقرأ المزيد

وأعلنت شركة Kratos Defense المصنعة للدرونات أنها جاهزة لإدخال تعديلات في درون XQ-58A Valkyrie كي تتسع له وحدة خاصة لا يختلف مظهرها الخارجي عن حاوية تحملها ناقلة بحرية على متنها.

وتقوم منظومة إطلاق الدرون على منصات عمودية تقذف بالدرون إلى الأعلى، ثم يتم تشغيل وحدات التسريع التي ينفصل الدرون عنها على ارتفاع معين ليستمر في التحليق وتنفيذ المهمة الموكلة إليه.

وXQ-58A Valkyrie درون من الجيل الجديد. يبلغ طوله 9 أمتار، وباع جناحه 8.3 متر، وسرعته 1050 كلم/ساعة. وبمقدوره أن يحمل 113 كيلوغراما من القنابل أو صواريخ جو – جو.

وبحسب ناطق باسم شركة Kratos Defense فإن مدى عمل الدرون يبلغ 3000 ميل بحري ( ما يعادل 5556 كيلومترا).

وفي حال نشر درونات من هذا النوع في قاعدة غوام البحرية يمكنها أن تستهدف هونغ كونغ وشنغهاي وحتى بكين.

وكان قائد سلاح الجو الأمريكي قد أعلن عام 2019 أنه: "في حال كانت حمولة السفن المدنية 1000 حاوية فكيف يعلم العدو أيا منها تحتوي درونات يمكن أن تقلع منها وتستهدفه".

المصدر: برافدا. رو