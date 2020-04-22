شركة روسية تطلق نسخة رياضية من مسدس "أوداف"

أفاد معهد "تسني ماش" العلمي التقني الروسي للأجهزة الدقيقة بانتهاء العمل على تصميم نسخة رياضية من مسدس "أوداف" الأوتوماتيكي .

وأضاف أن المسدس الجديد يحصل حاليا على ترخيص باستخدامه في روسيا.

إقرأ المزيد

وقد أطلقت على المسدس تسمية "أسبيد" نسبة إلى فريق من المهندسين قام بتصميمه. وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هناك 3 نماذج من المسدس عيار 9*19 ملم .

ويضم مخزن النموذج الكلاسيكي 22 طلقة. أما النموذجان الخفيف والصناعي فيتسع مخزن كل منهما لـ18 طلقة.

ويترواح وزن مسدس "أسبيد" بين 800 و1000 غرام.

ويفترض أن تركب في المسدس أجهزة إضافية. وعلى سبيل المثال فإن النموذج الخفيف للمسدس حصل على جهاز تصويب خاص. أما النموذج الصناعي فتركب على ماسورته لوحة "بيكاتيني".

ويتوقع أن يتحمل المسدس إطلاق 25 ألف طلقة. كما يتوقع احتمال استخدامه في ظروف درجة الحرارة التي تتراوح بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.

يذكر أن الإنتاج المتسلسل للمسدس الرياضي يجب أن ينطلق بحلول عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا