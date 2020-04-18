الجيش يساهم بتعقيم المشافي والمنشآت الصحية في روسيا

نشرت قنوات إعلام روسية صورا وفيديوهات تظهر مساهمة فرق من الجيش أثناء تعقيمها المشافي والمنشآت المدنية والطبية في البلاد.

وأظهرت قناة "زفيزدا كيف قامت قوات من فرق الوقاية الكيميائية والفيروسية في الجيش الروسي بتعقيم وتنظيف منطقة ومرافق أول مشفى عسكري متعدد الوظائف في مقاطعة نيجني نوفغورود.

وتبعا للقناة وقبل افتتاح هذا المشفى الذي يتسع لـ 60 سريرا قام أخصائيون وقوات تابعة للجيش الروسي بتعقيم كافة الطرق والأرصفة الموجودة في منطقته، وأجروا عمليات تعقيم لجدران المشفى والمباني التابعة له وكذلك الممرات الداخلية وغرف المرضى وغرف العزل الصحي إضافة إلى سيارات الإسعاف التابعة له.

وشملت عمليات التعقيم نحو 8000 مترمربع من منطقة المشفى ومبانيها، إضافة لـ 20 سيارة إسعاف، وسيارات عسكرية مخصصة لمساعد العسكريين في المناطق المحيطة.

وأشارت القناة إلى أن المشفى المذكور هو أول مشفى من أصل 16 ستعمل وزارة الدفاع الروسية على نشرها في 15 منطقة في البلاد لتأمين الرعاية الطبية للعسكرين والمدنين إن لزم الأمر.

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وستجهز هذه المشافي بأحدث المعدات الطبية بما فيها أجهزة التصوير المقطعي والتصوير بالأشعة السينية والتصوير بالأمواج فوق الصوتية وأجهزة التخدير والتنظير.

وسيعمل فيها أطباء عسكريون مختصون بالأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي وأطباء تخدير وأشعة.

المصدر: زفيزدا