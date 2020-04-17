الجيش الروسي يختبر قدرات دبابات T-72 المطورة

أجرت فرق المدرعات التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي مؤخرا تدريبات اختبرت فيها القدرات العملية لدبابات T-72B3M المطورة.

وشارك في هذه التدريبات التي جرت في ضواحي مدينة تشيليابينسك عدة فرق من قوات المدرعات والمدفعية وقوات الاستطلاع والرصد في الجيش الروسي، وحاكت هذه القوات عملية تم فيها رصد مواقع العدو الافتراضي ليتم بعدها تعريض هذه المواقع لهجوم صاروخي ومدفعي من مسافة 12 كلم.

وبعد الانتهاء من عمليات التمهيد المدفعي دخلت فرق المدرعات الروسية مواقع العدو مدعمة بدبابات T-72B3M المطورة الحديثة واشتبكت مع القوات المعادية في نزال افتراضي.

إقرأ المزيد

وتعتبر دبابة T-72B3M الروسية نموذجا معدلا عن دبابةT-72، ويبلغ وزن هذه الآلية 46 طنا، وطولها 6 أمتار و80 سنتيمترا، ومزودة بمحركات بعزم 840 حصانا، تمكنها من السير بسرعة 60 كلم/ساعة على الطرق المعبدة، وبسرعة 35-40 كلم/ساعة على الطرق الوعرة، ويمكن لهذه الدبابات الغوص تحت الماء، فضلا عن أنها مزودة بمدفع من عيار 125 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، ورشاش آخر من عيار 7.62 ملم.

وزودت هذه الآلية أيضا بأنظمة إنذار مبكر متطورة لحمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة مثل منظومة Relict، إضافة إلى أجهزة Sosna-U للتوجيه والرصد والتي تعمل بكاميرات حرارية وكاميرات الأشعة ما تحت الحمراء.

المصدر: زفيزدا