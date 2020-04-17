انتهاء عملية تجميع فرقاطة روسية ضاربة في بطرسبورغ

صرح ناطق باسم مصنع "سيفيرنايا فيرف" للسفن في بطرسبورغ بأن إنزال فرقاطة "الأميرال غولوفكو" الحديثة إلى البحر. سيتم بعد تركيب الصواري والأبراج و طلاء السفينة البالغ طولها 135مترا.

إقرأ المزيد

وأضاف أن إنزال الفرقاطة إلى البحر يخطط له نهاية أبريل أو مطلع مايو المقبل.

يذكر أن "الأميرال غولوفكو" هي سفينة ثالثة من مشروع 22350 الذي يضم الفرقاطات الضاربة بعيدة المدى المخصصة لتنفيذ طيف واسع من المهام، بما فيها مكافحة الغواصات والسفن الحربية، فضلا عن حماية قافلات السفن ودعم أفراد الإنزال الجوي.

تعتبر صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة سلاحا ضاربا رئيسا للفرقاطة. ونصبت منصاتها في مؤخرة السفية ويمكن أن تطلق منها صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية الواعدة التي تختبرها حاليا فرقاطة "الأميرال غورشكوف" التابعة لمشروع 22350 أيضا.

وتضم أسلحة الفرقاطة كذلك منظومة "ريدوت" للصواريخ المضادة للجو بعدد 128 صاروخا، ما يسمح للفرقاطة بتنظيم الدفاع الجوي المنسق. وهناك منظومة للطوربيدات المضادة تحمي السفينة من الطوربيدات المعادية.

المصدر : سلاح روسيا