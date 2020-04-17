العثور على جمجمة جاموس قديم في مقاطعة موسكو

كان العصر الحديث الأقرب الذي انتهى قبل 11700 سنة، عبارة عن فترات تجمد وفترات دافئة نسبيا ، مع فترات قصيرة لارتفاع درجات الحرارة.



وتفيد مجلة "تقارير أكاديمية العلوم الروسية - العلم والحياة" بأنه خلال الفترات الدافئة كانت الحيوانات النموذجية لفصيلة الماموث (إضافة إلى الماموث الصوفي) تنتقل إلى الشمال والشمال الشرقي، وتحل محلها في مناطق وسط أوروبا حيوانات مثل الجاموس، التي اكتشفت بقاياها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحتى هولندا.

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ويميز العلماء موجتين رئيسيتين لهجرة الحيوانات قبل 425-337 ألف سنة و130-115 ألف سنة. وهذه المعلومات معروفة منذ وقت بعيد للعلماء. ولكن قبل فترة عثر علماء معهد بوريسياك للحفريات، على جمجمة جاموس الماء القديم في متحف محمية طبيعية.



وقد اتضح لاحقا أن هذه الجمجمة عثر عليها علماء الآثار عام 1939 بالقرب من قرية قريبة من نهر كولومينكا، بمقاطعة موسكو، ومنذ ذلك الوقت محفوظة في مستودعات المتحف. أي عثر على الجمجمة على بعد ألفي كيلومتر شمال شرق موطن هذه الحيوانات، وكانت هذه مفاجأة حقيقة لعلماء الحفريات.



وبالإضافة إلى هذاـ أظهر تاريخ الكربون المشع للجمجمة التي تعود لجاموس عمره 5-6 سنوات، أنه عاش في هذه المنطقة بعد 100 ألف سنة من أقرانه في غرب أوروبا أي قبل 12800 سنة.



ويشير هذا الاكتشاف، إلى أن هذه الجواميس جاءت إلى وسط سهوب روسيا قبل 14700-12600 سنة. ومن المحتمل جدا أن تكون هذه الهجرة ناتجة عن تحسن الظروف المناخية في هذه المنطقة، حيث ظهرت أنهار وبحيرات عديدة، ومعها النباتات والأعشاب.



ويذكر أن حوض نهر موسكفا شهد في تلك الفترة، تكون طبقات الخث وتراكم الطمي في البحيرات. لذلك من المرجح أن تكون رفات هذا الجاموس قد بقيت في هذا المكان الطبيعي الملائم ما حافظ على الجمجمة بحالة جيدة. وليس مستبعدا أن يعثر العلماء مستقبلا على رفات جديدة لهذه الحيوانات في هذه المناطق.

المصدر: فيستي. رو