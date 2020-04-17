علماء سيبيريا يبتكرون درونا ينقل اختبارات الكشف عن كورونا إلى مناطق نائية

بدأت الدرونات الروسية في إيصال المواد الخاصة باختبار الكشف عن فيروس كورونا إلى الأرياف والمناطق النائية.

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وقام العلماء في جامعة تومسك الحكومية بتصميم طائرات من دون طيار تخصص لمكافحة انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء روسيا.

وقال ناطق باسم الجامعة إن درونات كهذه يمكن أن تستخدم لنقل الأدوية وكذلك المواد الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا إلى القرى والبلدات النائية.

وأضاف أن استخدام الدرونات سيسمح بتوفير الوقت والاحتياطات وكذلك الحد من التواصل بين الإنسان والآخر، ما يعتبر أمرا مهما في ظروف انتشار الوباء في روسيا.

وأوضح الناطق أن الدرون الذي ابتكره علماء وطلاب الجامعة يمتلك، خلافا لمثيلاته كلها، مواصفات ممتازة والصمود أمام الرياح وقدرة جيدة على نقل الحمولة والقيام بمناورة.

وخضع الدرون لأول اختبار له حيث عبر نهر أوب في غرب سيبيريا ونقل الحمولة إلى القرية المسماة "النصر".

المصدر :كومسومولسكايا برافدا