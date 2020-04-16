الجيش الصيني يكشف عن مدرعة مدولبة جديدة مزودة بمدفع 40 ملم

ونصب المهندسون الصينيون في ناقلة WZ551 المدرعة سداسية العجلات وحدة مقاتلة متحكم فيها عن بعد تم تزويدها بمدفع عيار 40 ملم.

ونشرت مجلة "الأسلحة الحديثة" الصينية صورة فوتوغرافية للناقلة المدرعة على غلافها.

وتتزود ناقلة WZ551 المدرعة كذلك بمدفع عيار 25 ملم تضم ترسانته 400 ذخيرة خارقة وقذائف شديدة الانفجار . وبلغت سرعة رمي المدفع 100 – 200 طلقة في الدقيقة.

Zhuhai 2016: #China shows off The CS/AA5 8x8 assault gun fitted with a 40mm CTWS - https://t.co/knUDTiKjnC#Manufacturingpic.twitter.com/AWqLMOVhYT — China Manufacturing Consultants (CMC) (@china_mfg) November 10, 2016

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وأجمع غالبية الخبراء على أن تلك الناقلة المدرعة المخصصة لنقل المشاة تعد نسخة مطورة من ناقلة VAB المدرعة فرنسية الصنع التي قد تزودت بها إلى جانب الجيش الشعبي الصيني جيوش 20 دولة على أقل تقدير.

مع ذلك فإن الجيش الصيني يعتزم تصدير النموذج المطور للناقلة الفرنسية إلى تلك الدول.

وقد تم الكشف عن الناقلة المدرعة التي تولت تحديثها شركة NORINCO الصينية لأول مرة عام 2016 في معرض Airshow China في مدينة جوهاي الصينية حيث شكلت المنصة ثمانية العجلات الأكثر حداثة أساسا لها.

ويتميز مدفع 40 ملم بذخائره "التلسكوبية" التي حصلت على تلك التسمية لتوزع القذائف داخل خرطوشة تحيط بها عبوات ناسفة، ما يسمح بزيادة عدد الذخائر في الناقلة.

أما ذخائرها الخارقة فتنطلق من الماسورة بسرعة 1455 مترا في الثانية وتستطيع خرق 130 ملم من الدروع من مسافة كيلومتر واحد.

وعلى الرغم من كل تلك المميزات فلا توجد إلى حد الآن أي معلومات عن توقيع اتفاقيات بشأن شراء تلك الناقلات خارج الصين.

المصدر: سلاح روسيا