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روسيا تعيد الحياة لإحدى أكبر سفنها الصاروخية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعيد الحياة لإحدى أكبر سفنها الصاروخية
Sputnik vladimer astapkovich
سفينة "موسكو" الصاروخية الروسية
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أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن سفينة "موسكو" الصاروخية الشهيرة تخضع حاليا لعمليات إصلاح وتحديث ستعود بعدها للعمل في أسطول البحر الأسود التابع للجيش.

وتبعا للمصادر فقد نقلت هذه السفينة إلى أحد أحواض الصيانة التابع لمصنع سيفاستوبل لبناء المعدات البحرية، وتخضع حاليا لعمليات صيانة واسعة تشمل وحدات إنتاج الطاقة فيها، ومعدات علب التروس ونواقل الحركة، والأنابيب والتوربينات التابعة لمحركاتها، إضافة لخزانات الوقود.

ولم تشر المصادر فيما إذا كانت هذه السفينة ستخضع لتعديلات في معداتها الإلكترونية وأنظمة التسليح والتوجيه الإلكترونية كما هو الحال مع السفن الحربية التي تعيد روسيا تطويرها حاليا كسفينة "الماريشال أوستينوف".

طورت هذه السفينة في إطار المشروع السوفيتي الحكومي رقم 1164 لتكون واحدة من أكبر وأهم السفن الصاروخية، ودخلت الخدمة في الأسطول الروسي عام 1983.

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ويبلغ طولها 186 مترا، وعرضها 20.8 م، وارتفاعها 42.5 م، ويمكنها حمل طاقم يتكون من 510 أشخاص والإبحار بسرعة 34 عقدة بحرية.

وتتسلح هذه السفينة بـ 16 قاذفا لإطلاق صواريخ P-1000، إضافة لأنظمة مدفعية وأنظمة صاروخية ورشاشة مضادة للأهداف البحرية والجوية، وكذلك أنظمة لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات.

المصدر: flotprom

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