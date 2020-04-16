البحرية الروسية تتسلم زورقين حربيين سريعين جديدين

شهدت مدينة بطرسبورغ الروسية إنزال زورقي "رابتور" الخفيفين العسكريين إلى البحر وذلك بعد انتهاء عملية تجميعهما في مصنع "بيلا" للسفن.

وحسب المعلومات الواردة من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الروسية فإن الزورقين اللذين سيقومان بأداء مهمة الدوريات في المياه الإقليمية سيبدآن الخدمة في البحرية الروسية في يونيو المقبل.

إقرأ المزيد

وأعادت الإدارة إلى الأذهان أن السفينتين الحربيتين هما الزورقان الـ15 والـ16 من مشروع "رابتور" لزوارق الدورية. ويتم حاليا تشكيل طاقميهما.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن مركز التدريب البحري العسكري الموحد في بطرسبورغ باشر بتدريب الطاقم النسائي الأول لزورق الدورية "رابتور". وستخدم الفتيات من أفراد الطاقم في أسطول البحر الأسود الروسي.

وأعلن قائد البحرية الروسية اللواء البحري، نيقولاي يفمينوف، أن الفتيات يتلقين في مركز التدريب دورة خاصة ستمكنهن من استيعاب سلاح الرادار للزورق وأجهزة الملاحة والاتصال وغيرها من الأنظمة والأجهزة البحرية.

يذكر أن زورق الدورية من مشروع "رابتور" ينتج في مصنع "بيلا" في بطرسبورغ. وهو مخصص للعمل في المياه الإقليمية. وتبلغ إزاحته 23 طنا، طوله 16.9 متر، عرضه 4.1 متر، سرعته 50 عقدة بحرية.

المصدر" روسيسكايا غازيتا