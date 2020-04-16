 
مباشر
عاجل
السيسي يحذر: الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن

البحرية الروسية تتسلم زورقين حربيين سريعين جديدين

العلوم والتكنولوجيا

البحرية الروسية تتسلم زورقين حربيين سريعين جديدين
Sputnik Aleksandr Podgorchuk
زورق "رابتور"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nodb

شهدت مدينة بطرسبورغ الروسية إنزال زورقي "رابتور" الخفيفين العسكريين إلى البحر وذلك بعد انتهاء عملية تجميعهما في مصنع "بيلا" للسفن.

وحسب المعلومات الواردة من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الروسية فإن الزورقين اللذين سيقومان بأداء مهمة الدوريات في المياه الإقليمية سيبدآن الخدمة في البحرية الروسية في يونيو المقبل.

إقرأ المزيد
البحرية الروسية تشكل أول طاقم نسائي لسفينة حربية حديثة
البحرية الروسية تشكل أول طاقم نسائي لسفينة حربية حديثة

وأعادت الإدارة إلى الأذهان أن السفينتين الحربيتين هما الزورقان الـ15 والـ16 من مشروع "رابتور" لزوارق الدورية. ويتم حاليا تشكيل طاقميهما.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن مركز التدريب البحري العسكري الموحد في بطرسبورغ  باشر بتدريب الطاقم النسائي الأول لزورق الدورية "رابتور". وستخدم الفتيات من أفراد الطاقم في أسطول البحر الأسود الروسي.

وأعلن  قائد البحرية الروسية اللواء البحري، نيقولاي يفمينوف، أن الفتيات يتلقين في مركز التدريب دورة خاصة ستمكنهن من استيعاب سلاح الرادار للزورق وأجهزة الملاحة والاتصال وغيرها من الأنظمة والأجهزة البحرية.

يذكر أن زورق الدورية من مشروع "رابتور" ينتج في مصنع "بيلا" في بطرسبورغ. وهو مخصص للعمل في المياه الإقليمية. وتبلغ إزاحته 23 طنا، طوله 16.9 متر، عرضه 4.1 متر، سرعته 50 عقدة بحرية.

المصدر" روسيسكايا غازيتا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا