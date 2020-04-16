فرق الإطفاء والإسعاف في موسكو تتزود بمروحيات مطورة

أعلنت الهيئة المعنية بشؤون الدفاع المدني والسلامة العامة في مدينة موسكو أن قوات الإطفاء والإسعاف في المدينة بدأت باستلام مروحيات جديدة لتعزز بها قدراتها على مساعدة السكان.

وقال بيان صادر عن الهيئة "تسلمت قوات الإطفاء في مدينة موسكو أول طائرة مروحية من طراز KA-3211VSk، ومن المفترض أن تتسلم هذه القوات عددا من المروحيات الأخرى لاحقا، هذه المروحية تعتبر طائرة مثالية للعمل داخل المدينة وبين المباني، وتملك قدرات أكبر من مروحيات KA-32 التقليدية، وزودتها الشركة المصنعة بأنظمة حديثة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة طيران وتوجيه متطورة، إضافة إلى أنظمة تكييف وتهوية خاصة تساعد طواقمها في العمل في الحالات الطارئة والظروف الصعبة أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ".

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وأشار البيان إلى أن أسطول مركز موسكو للطيران الذي يقدم خدماته لفرق الإطفاء والإسعاف في المدينة يضم حاليا 10 مروحيات، 4 منها مخصصة لإطفاء الحرائق، و5 مخصصة للإسعاف وإجلاء المرضى والمصابين، وواحدة تستخدم لمراقبة مختلف مناطق العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مروحيات KA-3211VSk تعتبر من بين أفضل المروحيات المتعددة المهام في العالم حاليا، وتستخدم للأغراض المدنية والعسكرية، وتتميز بقدرة كبيرة على العمل في أصعب الظروف المناخية والجوية.

ويمكن لهذه المروحيات حمل أوزان تصل إلى 5000 كلغ، والتحليق بسرعة 265 كلم/سا، وقطع مسافة 670 كلم دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود.

المصدر: سلاح روسيا