آخر مرحلة لاختبار فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" الروسية

وصلت فرقاطة "الأميرال كاساتونوف" الروسية الواعدة من مشروع 22350 الحديث إلى ميناء بالتيسك، باعتباره قاعدة بحرية روسية على بحر البلطيق، بغية إتمام المرحلة الأخيرة للاختبار الحكومي.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي إن الاختبار الحكومي سيجري في ميادين التدريب التابعة لأسطول البلطيق في عرض البحر حيث سيفحص خبراء المصنع الذي أنتج الفرقاطة بالتعاون مع أفراد طاقمها عمل كل أجهزتها وأنظمتها ووسائل الملاحة والاتصال. كما سيتم اختبار أسلحة السفينة وستجري رمايات المدفعية على الأهداف التدريبية البحرية والجوية.

يذكر أن ميادين التدريب الواقعة في بحر البلطيق تشهد كل عام اختبارات السفن الحربية الروسية والأجنبية بمشاركة السفن المساعدة وسفن الإنقاذ والطائرات البحرية.

جدير بالذكر أن "الأميرال كاساتونوف" هي سفينة ثانية من مشروع 22350. ودخلت السفينة الأولى التابعة لهذا المشروع وهي "الأميرال غورشكوف" في يوليو عام 2018 تشكيلة الأسطول الشمالي الروسي.

ولدى سفن مشروع 22350 القدرة على مكافحة السفن والغواصات المعادية وتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية الواقعة على مسافة 1.5 ألف كيلومتر. وتشكل 16 منصة لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة أساسا لقدرتها النارية.

المصدر: سلاح روسيا