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سلاح البحرية الروسي يتسلم 6 سفن وغواصات قتالية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الروسي يتسلم 6 سفن وغواصات قتالية جديدة
SAIEED TSARNAYEV
صورة أرشيفية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية في روسيا أن سلاح البحرية في البلاد سيتسلم سفنا وغواصات جديدة قريبا.

وتبعا للمصادر سيتولى الخبراء في روسيا تدشين سفينتين قتاليتين جديدتين وإنزالهما إلى المياه في شبه جزيرة القرم قبل نهاية الشهر الجاري، كما ستتسلم القوات العسكرية البحرية في بطرسبورغ فرقاطتين تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22350، وفي منطقة سيفرودفينسك سيسلم الخبراء التابعون لشركة "سيفماش" القوات العسكرية غواصات تم تطويرها في إطار المشروع M855.

وتبعا لمخططات وزارة الدفاع الروسية فإن تسليم السفن والغواصات الجديدة لسلاح البحرية في البلاد من المفترض ان يتم حتى الـ 28 من الشهر الجاري، أو نهاية الشهر على أبعد تقدير.

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وكان رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن في روسيا، أليكسي رحمانوف  قد أشار في وقت سابق إلى أن الإجراءات المتعلقة بمنع تفشي عدوى كورونا حاليا لن تؤثر على تسليم السفن والغواصات الجديدة للجيش الروسي، رغم أن عدد العاملين  في شركات إنتاج تلك الآليات حاليا لا تتجاوز نسبتهم الـ 55%.

ومن جانبها كانت شركة "سيفماش" إحدى أكبر الشركات الروسية المختصة بتطوير الغواصات قد أكدت أن العمل في ورشات ومصانع الشركة استعاد نشاطه منذ الـ 13 من الشهر الجاري رغم العقبات المرتبطة بالإجراءات الصحية في البلاد، وأن العمال المتواجدين في ورشاتها ومصانعها يعملون ضمن شروط دقيقة وفي بدلات وأقنعة واقية.

المصدر: نوفوستي

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