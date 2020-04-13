تفاصيل جديدة عن إمكانات منظومة "إس – 500" الروسية

تحدث القائد السابق لقوات الدفاع الجوي في منطقة موسكو العقيد المتقاعد، سيرغي خاتيليف، إلى الصحفيين عن الدور الذي ستلعبه منظومة "إس – 500" في الدرع الصاروخية الروسية.

وقال في حديث أدلى به لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن من مميزات المنظومة الروسية الجديدة تخصص متعدد المهام لوسائل اكتشاف الصواريخ المعادية وتوجيه الصواريخ الصديقة.

وأوضح أن هناك رادارات تتعامل مع الطائرات والصواريخ المجنحة ورادارات أخرى تتعامل مع أهداف واقعة خارج الغلاف الجوي للأرض. وأضاف أن "إس – 500" (بروميتاي) هي سلاح مضاد للفضاء، مع العلم أنها قادرة على ضرب الأهداف على ارتفاع حتى 200 كيلومتر ومسافة حتى 600 كيلومتر.

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وقال إن إمكانات "إس – 500" تسمح لها باعتراض الصواريخ الباليستية في أي جزء من مساره، بما في ذلك في جزئه المعقد حيث يحلق الصاروخ بسرعة بضعة كيلومترات في الثانية.

ويعتقد العقيد أن ظهور "إس – 500" يعني أن الحديث يدور عن الدرع الصاروخية للمناطق بكاملها والدفاع الجوي والفضائي للبلاد في المستقبل. فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية لروسيا فستشغل "إس – 500" فيها مكانة متوسطة بين منظومات "إس – 400" الميدانية ومنظومة "آ- 135" (آمور) الاستراتيجية للدرع الصاروخية حيث ستساعد الرادارات الأخيرة في الكشف السريع للأهداف بعيدة المدى.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن منظومة "إس – 500" ستكون العام الجاري جاهزة للخدمة في الجيش الروسي وذلك بعد إتمام اختبار منصات الإطلاق والرادارات بعيدة المدى.

المصدر: سلاح روسيا