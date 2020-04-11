الجيش الروسي يختبر قدرات "أعاصيره النارية"

أجرت فرق تابعة لقوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي تدريبات عسكرية اختبرت فيها قدرات راجمات الصواريخ الملقبة بالإعصار.

وشارك في التدريبات أكثر من 1500 جندي، ونحو 500 آلية عسكرية من ضمنها راجمات صاروخية روسية مطورة من نوع Tornado-G و uragan، وآليات تعمل كمراكز تحكم وتوجيه متنقلة.

وخلال التدريبات تمرن العسكريون الروس على الاعتماد على طائرات Orlan-10 المسيرة لتحديد مواقع العدو الافتراضي وآلياته وإرسال إحداثياتها لقوات المدفعية، لتقوم الأخيرة بتوجيه نيران راجماتها نحو تلك المواقع.

كما تمرن الجنود خلال التدريبات على شن عمليات هجومية استباقية على مواقع العدو الافتراضي لشل قدراته القتالية.

وأجروا تدريبات على استخدام معدات الرصد والأنظمة الإلكترونية الحديثة لاكتشاف مواقع العدو وتوجيه ضربات مركزة لها تحت جنح الظلام.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قوات المنطقة الغربية في الجيش الروسي ستجري عدة تدريبات من هذا النوع حتى نهاية أبريل الجاري.

المصدر: سلاح روسيا