مجلة أمريكية تسلط الضوء على مشروع بحري روسي واعد

تحدثت مجلة The National Interest الأمريكية عن مشروع روسي بحري جديد وهو غواصة "لايكا" للجيل الخامس وذلك بعد أن عرض التلفزيون الروسي فيلما قصيرا عنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن غواصة "لايكا" النووية الروسية الواعدة للجيل الخامس أتت ردا مباشرا على على غواصة "فرجينيا" النووية الأمريكية للجيل الجديد. ومن شأنها أن تحل محل غواصة "آكولا" الروسية القديمة من مشروع "شوكا – بي".

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وقالت إن الغواصة الروسية الجديدة تستطيع منافسة أحدث الغواصات الغربية على الرغم من سرية غالبية مواصفاتها.

مع ذلك فإن بعض مواصفاتها التقنية تسربت إلى وسائل الإعلام. وقالت المجلة إن إزاحة الغواصة بلغت 11340 طنا، ما يزيد عن إزاحة "فرجينيا" الأمريكية (7800 طن). ويمكن أن تغوص إلى عمق 600 متر، مع العلم أن عمق غوص "فرجينيا " لا يفوق 500 متر.

وتمتلك "لايكا" الروسية ترسانة الأسلحة الأكثر تنوعا مقارنة مع "فرجينيا". وهناك طوربيدات "خيشنيك" فائقة السرعة و" أوسات – 80" الموجهة ذاتيا ، صواريخ " "إم تي بي كا - 1" البحرية المضادة للغواصات.

بينما لا تتوفر لدى المجلة الأمريكية أية معلومات عن أنواع الصواريخ النووية أو المجنحة التي يمكن أن تتسلح بها الغواصة.

واكتفت المجلة بالقول إن روسيا تعتزم إنتاج نحو 10 غواصات من هذا النوع. ولم تستبعد أن يبدأ بناء أولها عام 2023 على الرغم من تكلفتها الباهظة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا