أسطول بحر البلطيق الروسي يتدرب على التصدي للأهداف الجوية والبحرية (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" لقطات مذهلة من التدريبات العسكرية التكتيكية التي أجرتها مؤخرا سفن حربية تابعة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة أجرت عدة سفن حربية من بينها فرقاطات متطورة تدريبات على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية والبحرية.

وخلال التدريبات قامت السفن بالتصدي للصواريخ والقذائف الموجهة معتمدة على أنظمة "التفجير النشط" التي تطلق مقذوفات حرارية، واستخدمت أيضا أنظمة التشويش الإلكتروني التي تحرف الصواريخ والمقذوفات عن مسارها، وأنظمة AK-630.

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كما قامت طواقم تلك السفن بتنفيذ رمايات مدفعية على أهداف بحرية معتمدة على منظومات A-190 المدفعية الاوتوماتيكية من عيار 100 ملم.

وتدربت تلك الطواقم أيضا على تنفيذ مهمات لاكتشاف ومتابعة الغواصات المعادية، والتعامل مع الطوربيدات والألغام البحرية.

المصدر: زفيزدا