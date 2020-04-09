وفيات غامضة للقرود تثير "حالة من الذعر الهائل" في الهند

أثارت الوفيات الغامضة لأكثر من اثني عشر قردا "حالة من الذعر الهائل" في الهند، مع مخاوف السكان المحليين من أن تكون مرتبطة بجائحة كورونا، وفقا للتقارير المحلية.

ويُعتقد أن ما لا يقل عن 15 قردا في قرية باوانسا ماتوا بسبب الالتهاب الرئوي، وهو عارض شائع يظهر في المصابين بمرض COVID-19، وفقا لموقع Weather India.

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وفي انتظار نتائج التشريح النهائية، يخشى السكان المحليون من الوباء المميت بعد تقارير عن إصابات عدد من الحيوانات أيضا بالفيروس، وأبرزها نمر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك.

وقال مدير الحياة البرية في الهند، سانجاي موهان، إن أنباء النمور قد أدت إلى احتياطات إضافية في حدائق الحيوان الهندية، ولكن لا يمكن اتخاذ الاحتياطات في مكان آخر.

وعلى الرغم من أن القرود أظهرت تورما في الرئتين، مع ارتفاع درجات حرارتها، وهي أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقرير الجديد للمعهد الهندي للأبحاث البيطرية، الذي يجري عمليات تشريح القرود، يشير إلى أن الحيوانات ماتت على الأرجح بسبب التهاب الكبد والكلى من مياه الشرب الملوثة بالمبيدات الحشرية.

Amid coronavirus outbreak, 15 monkey deaths create alarm in UP https://t.co/4ntTR3ws2C — The Times Of India (@timesofindia) April 8, 2020

ولم يحدد بعد السبب المؤكد للوفاة، إلا أن العلماء قلقون بشكل متزايد من أن جائحة كورونا يمكن أن تقتل مجموعات متزايدة من القرود.

المصدر: نيويورك بوست