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"شيفيلوتش" يطلق عمودا من الرماد ارتفاعه 10 كيلومترات

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Evgeny Neskoromny
بركان شيفيلوتش
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أطلق بركان شيفيلوتش في إقليم كامتشاتكا الروسي عمودا من الرماد بلغ 10 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. ولا يزال ثوران البركان مستمرا.

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وتشير مجموعة الاستجابة لثوران البراكين بإقليم كامتشاتكا، إلى أنه "صباح يوم الخميس 9 أبريل الجاري بالتوقيت المحلي، رصد عمود من الرماد يصل  ارتفاعه إلى 10 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر انطلق من  بركان شيفيلوتش. وقد بدأ ينتشر بالاتجاه الجنوبي - الشرقي من البركان".


وتضيف المجموعة في بيانها، تم منح اللون البرتقالي لمستوى خطر تحليق الطائرات في المنطقة، على الرغم من عدم وجود خطوط جوية دولية تمر فوقها.


ويشير الممثل الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، إلى أن سحابة الرماد البركاني تتوجه نحو خليج كامتشاتكا، ولم تسجل أي شكوى عن سقوطه على مراكز سكنية.


وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع بركان شيفيلوتش النشط، يبلغ 3283 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويقع شمال كامتشاتكا، على بعد 45 كيلومترا من بلدة كليوتشي في إقليم كامتشاتكا.

المصدر: نوفوستي

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