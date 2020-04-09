اكتشاف سبب فشل المضادات الحيوية ضد المكورات العنقودية

تمكن علماء من روسيا وألمانيا وفرنسا من فك شيفرة إحدى آليات مقاومة المكورات العنقودية الذهبية للمضادات الحيوية، التي تسبب العديد من الأمراض المعدية.

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وتفيد مجلة Nature Communications، بأن هذه النتائج هي ثمرة تعاون استمر خمس سنوات بين علماء جامعة قازان الفدرالية الروسية ومعهد البروتين التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة شتوتغرت الألمانية ومعهد الوراثة والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في فرنسا. وقد بدأ الفريق العلمي الدولي عمله عام 2016 وهو أول من وصف بصورة كاملة بنية ريبوسوم المكورات العنقودية الذهبية وقارنه بريبوسوم الأحياء المجهرية الأخرى. وهم بهذا كشفوا إحدى آليات مقاومة هذه المكورات للمضادات الحيوية، ما سيساعد على ابتكار مضادات حيوية فعالة.



وقد وصف الباحثون آلية بقاء خلايا البكتيريا حية خلال الإجهاد، عندما تنتقل إلى حالة الاحتفاظ بالطاقة في انتظار الظروف الملائمة. ويقول قسطنطين أوساتشوف، مدير مختبر البيولوجيا الهيكلية بمعهد الطب الأساسي بجامعة قازان الفدرالية، "تمكنا باستخدام مجهر إلكتروني فائق البرودة وطرق التحليل بالأشعة السينية، من اكتشاف آلية ارتباط الريبوسوم مع البروتين RsfS، الذي يحمي المكورات العنقودية الذهبية من الإجهاد-المضادات الحيوية، ارتفاع درجات الحرارة، وجهاز مناعة الجسم".



ويضيف، البروتين RsfS يكبح عملية تركيب البروتينات عند المكورات العنقودية الذهبية، ويمكنه أن يوقف هذه العملية لدى أنواع أخرى من البكتيريا . وسابقا لم نكن نحصل على الكمية اللازمة من البروتين لإجراء الدراسات اللازمة. لذلك قررنا عزل البروتين L14 مع هدفه في بنية ريبوسوم المكورات العنقودية، واتضح أن البروتين في هذه الحالة لن يكون مستقرا في المحلول، ما ساعدنا في الحصول على بلورات هذا البروتين. وبعد ذلك تمكنا بواسطة المجهر الإلكتروني الفائق البرودة من اكتشاف التفاعل بين البروتين RsfS وريبيسوم المكورات العنقودية الذهبية.



ويدرس الفريق العلمي حاليا البروتينات التي تتحكم بنشاط ريبوسوم البكتيرياـ باستخدام طرق الوراثة والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والفيزياء البيولوجية، من أجل ابتكار مستحضرات طبية تتمكن من التغلب على سلالات البكتيريا المرضية بما فيها المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا.

المصدر: نوفوستي