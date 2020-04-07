"الشبح الروسية" وصواريخ "كينجال" تظهر في عرض موسكو العسكري

أعلنت مصادر عسكرية روسية أن طائرات "سو-57" الملقبة بالشبح وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية ستظهر في العرض العسكري الذي ستقيمه موسكو هذا العام بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية.

وقالت المصادر: "العرض العسكري الذي ستشهده موسكو في 9 مايو المقبل سيشهد ظهور 4 مقاتلات حربية من طراز MiG-31K مسلحة بصواريخ كينجال فرط الصوتية الروسية الجديدة".

وتبعا للمصادر سيشارك في العرض 75 طائرة حربية، من بينها 4 طائرات من طراز "سو-57" الملقبة بالشبح، و20 مروحية عسكرية.

إقرأ المزيد

كما ستظهر في العرض أيضا طائرات A-50 العسكرية الروسية الملقبة بالرادار الطائر، وطائرات النقل الجوي الكبيرة Il-76، وقاذفات القنابل الاستراتيجية Tu-95MS وTu-160 وTu-22M3، وتشكيلة من المقاتلات والقاذفات الحربية الروسية تضم طائرات MiG-29 وSu-30 وSu-35S.

ومن بين المروحيات التي ستشارك في العرض: مروحية Mi-26 أكبر مروحية في العالم، ومرحيات قتالية من طراز Ka-52 وMi-35 وMi-28N وMi-28N.

وبالإضافة للطائرات سيشهد العرض أيضا ظهور أنظمة مدفعية وصاروخية، ومجموعة من الدبابات القديمة والحديثة مثل دبابة "تي-34" الأسطورية، وأحدث دبابة روسية "أرماتا".

المصدر: تاس