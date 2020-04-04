روسيا تدعم أسطولها البحري الشمالي بغواصات نووية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات البحرية الروسية في مناطق القطب الشمالي ستعزز بعدد من الغواصات النووية.

وتبعا للمصادر فإن "وزارة الدفاع الروسية وافقت على تزويد القوات العسكرية التابعة لها في مناطق القطب الشمالي بمجموعة جديدة من أحدث غواصات ياسن-إم المعروفة بـ 885M، ومن المفترض أن تتسلم هذه القوات 5 غواصات جديدة من هذا الطراز من أصل 7 تمتلكها روسيا حاليا".

وحول هذا الموضوع قال الضابط في سلاح البحرية الروسي، ورئيس نادي البحارة في بطرسبورغ، إيغور كودرين: "غواصات ياسن- إم النووية متعددة المهام ستعزز بشكل كبير قدرات سلاح البحرية الروسي، وسترفع قدرة قواته على مواجهة الغواصات والسفن وحاملات الطائرات المعادية، وستمكن القوات من مراقبة غواصات العدو المحملة بالأسلحة الاستراتيجية، إضافة إلى أنها ستسمح بضرب الأهداف البرية الاستراتيجية".

وأشار كودرين إلى أن غواصات "ياسن" الحديثة تمتلك قدرات ممتازة على التعامل مع حاملات الطائرات المعادية كونها مسلحة بمنظومات صاروخية متطورة، وطوربيدات خاصة بتدمير السفن الكبيرة أثبتت جدارتها أثناء الاختبارات.

وبالإضافة للميزات السابقة تعتبر هذه الغواصات من بين الأفضل في العالم كونها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ومجهزة بتقنيات خاصة تجعهاها خفية عن الرادارات البحرية المعادية.

المصدر: نوفوستي