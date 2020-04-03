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قاذفات روسية تجري مناورات خطيرة للتزود بالوقود جوا (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

قاذفات روسية تجري مناورات خطيرة للتزود بالوقود جوا (فيديو)
youtube/Телеканал Звезда
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نجح عدد من طياري سلاح الجو الروسي في تنفيذ تدريبات خاصة لتزويد قاذفات "سو-34" بالوقود جوا أثناء التحليق بسرعات عالية.

وتبعا لقناة "زفيزدا" قامت مجموعة من الطيارين التابعين لقوات المنطقة الغربية في سلاح الجو الروسي مؤخرا بتدريبات جوية معقدة، نجح خلالها الطيارون في الإقلاع بقاذفات القنابل "سو-34" والوصول إلى ارتفاع ستة آلاف متر، وزودوا تلك الطائرات بالوقود في الجو على سرعة تزيد عن 600 كلم/ساعة.

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وشارك في التدريبات 25 طاقما من طواقم قيادة الطائرات العسكرية الروسية، ونفذوا خلال تمريناتهم عمليات جوية دقيقة للتحليق في أسراب تبعد المسافة بين طائراتها 15 مترا فقط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت منذ مدة أيضا مقطع فيديو يظهر تدريبات الطيارين على تزويد طائرات MiG-31BM بالوقود أثناء تحليقها، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تعتبر أسرع مقاتلات اعتراضية في العالم حاليا.

المصدر: زفيزدا

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